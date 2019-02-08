Asus Zenfone 6 с тройной камере показался на фото

В сети появились фотографии смартфона Asus Zenfone 6 на фоне коробке, что свидетельствует о том, что перед нами серийный образец. Отметим тройную основную камеру, расположенную в углу, яркую градиентную расцветку и отсутствие сканера отпечатков пальцев на задней панели. Скорее всего, он будет встроен под экран. К сожалению, источник не приводит никаких подробностей о технических характеристиках устройства. Официальный анонс Asus Zenfone 6 ожидается на выставке MWC 2019, которая стартует уже через две недели.