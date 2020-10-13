Asus Zenfone 7 Pro бьет рекорды качества видеозаписи

Довольно часто производители смартфонов хвастаются тем, что их устройства снимают качественные фотографии, бьют рекорды в плане производительности в бенчмарках и все в таком духе. Естественно, стоит сказать, что не всегда такие достижения чего-то стоят, ведь та же производительность в синтетических тестах является лишь отчасти реальным показателем возможностей смартфона. С другой стороны, Asus Zenfone 7 Pro, если верить экспертам, показал весьма хорошие результаты в области съемки видео, тем самым получив самую высокую оценку на рынке на текущий момент. Это действительно классно, так как обычно производители делают упор на качестве фото, а не видео, тогда как многим потенциальным покупателям нужно снимать видеоролики.