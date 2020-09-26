Asus анонсировала монитор ROG Strix XG32VC с изогнутой VA-панелью

Asus опубликовала подробную информацию о своем новом мониторе ROG Strix XG32VC на своем веб-сайте. Монитор имеет размер 31,5 дюйма и предлагает изогнутую VA-панель с разрешением 2560 x 1440, а также частоту обновления 170 Гц и интересные возможности подключения, такие как поддержка USB type-C и KVM.

Он также включает поддержку адаптивной синхронизации для VRR от систем AMD и NVIDIA (включая сертификацию G-sync Compatible и AMD FreeSync Premium), а также включает технологию Asus ELMB-sync для одновременного уменьшения размытости и VRR.

По техническим характеристикам экран имеет MPRT 1 мс, коэффициентом контрастности 3000: 1, яркостью 400 кд / м2, углами обзора 178/178 градусов и обеспечивающая охват 90% DCI-P3 и 125% sRGB. Для подключения предусмотрены порты DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 и 2x USB 3.0, а также порт USB типа C и выход для наушников. Подставка обеспечивает регулировку наклона, высоты и поворота .

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