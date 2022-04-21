Asus анонсировала ноутбуки ZenBook S 13 на базе процессоров AMD и ZenBook Pro 15 Flip на базе процессоров Intel

В начале 2022 года Asus анонсировала несколько новых ноутбуков ZenBook OLED, но по-видимому, это были не все запланированные модели на первое полугодие. Еще два новых OLED-ноутбука были представлены сегодня вместе с анонсом ZenBook S 13 и Pro 15 Flip. На этот раз Asus предлагает решения как для поклонников AMD, так и для Intel, поскольку 13-дюймовый ноутбук поставляется с новейшим мобильным APU + dGPU от AMD, а 15-дюймовый ноутбук оснащен процессором от Intel с новыми моделями ARC dGPU.

Характеристики ZenBook S 13 OLED включают:
  • 13,3-дюймовый сенсорный OLED-дисплей с разрешением 2880 x 1800, соотношением сторон 16:10, защитным слоем Corning Gorilla Glass NBT, 100% цветовой гаммой DCI-P3
  • Поддержка Asus Pen 2.0
  • APU AMD Ryzen 7 6800U с разгоном до 4,7 ГГц + встроенный графический процессор Radeon 680M на базе архитектуры RDNA2
  • 16 ГБ LPDDR5-6400
  • Твердотельный накопитель PCIe 4.0 NVMe емкостью 1 ТБ со скоростью последовательного чтения 6500 МБ/с
  • Dolby Vision для OLED-дисплея / поддержка Dolby Atmos через динамики Harman Kardon
  • 3 порта USB-C 3.2 Gen 2, аудиоразъем
  • Wi-Fi 6Е + БТ 5.2
  • Магниево-алюминиевый корпус и общий вес системы 2,2 фунта Батарея 67 Втч, время работы до 10 часов
Наиболее заметные характеристики ZenBook Pro 15 Flip включают:
  • OLED-экран с соотношением сторон 16:9, разрешением 2880 x 1620, 100% цветовой гаммой DCI-P3 и частотой обновления 120 Гц
  • Процессор Intel Core i7-12700H
  • ARC A370M dGPU с 6 ГБ видеопамяти GDDR6 (возможен вариант ARC A3500M)
  • 16 ГБ LPDDR5-4800
  • Твердотельный накопитель PCIe 3.0 NVMe емкостью не более 1 ТБ
  • ИК-камера с поддержкой Windows Hello
  • RGB-клавиатура
  • Поддержка DolbyVision/Atmos
  • 2 порта Thunderbolt 4 , видеовыход HDMI 2.0
  • Wi-Fi 6Е + БТ 5.2
  • Общий вес 3,96 фунта
  • Аккумулятор 96 Втч
Ноутбук Acer Chromebook Spin 311 оценен в $400…
Ноутбук Acer Chromebook Spin 311 оценен в $400Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью Chromebook Spin 311, которая предназн…
Ноутбуки MSI CreatorPro M получили профессиональную графику …
Ноутбуки MSI CreatorPro M получили профессиональную графику Компания MSI пополнила ассортимент профессиональных ноутбуков моделями CreatorPro M17, CreatorPro M16 и C…
Lenovo представила ноутбук ThinkPad X13s на процессоре Qualc…
Lenovo представила ноутбук ThinkPad X13s на процессоре QualcВ отличие от MacBook M1 от Apple, Windows на базе ARM на ноутбуках Snapdragon не пользовались таким же ус…
Acer расширяет линейку ноутбуков Swift 5 и Swift 3…
Acer расширяет линейку ноутбуков Swift 5 и Swift 3Новые ноутбуки оснащены процессорами Intel Core 12-го поколения с графикой Intel Iris Xe, сенсорными дисп…
Обзор Acer Aspire Vero AV15-51-58JC. Тесты экологичного ноут…
Обзор Acer Aspire Vero AV15-51-58JC. Тесты экологичного ноутТестируемый сегодня ноутбук Acer Aspire Vero AV15-51-58JC следует общий трендам по заботе об экологии и н…
ASUS представляет новую серию ноутбуков Zenbook 2022 с проце…
ASUS представляет новую серию ноутбуков Zenbook 2022 с процеСегодня ASUS представила новейшую серию ноутбуков Zenbook 2022 с процессорами Intel и AMD. …
Ноутбук Honor MagicBook 16 выходит в России…
Ноутбук Honor MagicBook 16 выходит в РоссииКомпания Honor представила в России ноутбук MagicBook 16, который появится в розничной продаже 18 февраля…
Представлены ноутбуки Lenovo ThinkBook 14s Yoga Gen 2 и Thin…
Представлены ноутбуки Lenovo ThinkBook 14s Yoga Gen 2 и ThinСегодня на мероприятии MWC 2022, были представлены новые ноутбуки Lenovo ThinkBook 14s Yoga Gen 2 и Think…
Обзор ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY. Игровой ноутбук с Radeon RX 6800MОбзор ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY. Игровой ноутбук с Radeon RX 6800M
Обзор Honor MagicBook 16. Идеальный лэптоп для работы?Обзор Honor MagicBook 16. Идеальный лэптоп для работы?
Обзор Prestigio Ecliptica 116 C3. Ноутбук-трансформер для учебыОбзор Prestigio Ecliptica 116 C3. Ноутбук-трансформер для учебы
Обзор LENOVO YOGA SLIM 7 PRO 14ACH5. Легкий и быстрый ноутбук для творчестваОбзор LENOVO YOGA SLIM 7 PRO 14ACH5. Легкий и быстрый ноутбук для творчества
Обзор HONOR MagicBook 15 R5-5500U (BMH-WFQ9HN). Ультрабук для работы и учебыОбзор HONOR MagicBook 15 R5-5500U (BMH-WFQ9HN). Ультрабук для работы и учебы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor