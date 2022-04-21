Asus анонсировала ноутбуки ZenBook S 13 на базе процессоров AMD и ZenBook Pro 15 Flip на базе процессоров Intel

В начале 2022 года Asus анонсировала несколько новых ноутбуков ZenBook OLED, но по-видимому, это были не все запланированные модели на первое полугодие. Еще два новых OLED-ноутбука были представлены сегодня вместе с анонсом ZenBook S 13 и Pro 15 Flip. На этот раз Asus предлагает решения как для поклонников AMD, так и для Intel, поскольку 13-дюймовый ноутбук поставляется с новейшим мобильным APU + dGPU от AMD, а 15-дюймовый ноутбук оснащен процессором от Intel с новыми моделями ARC dGPU.
Характеристики ZenBook S 13 OLED включают:
- 13,3-дюймовый сенсорный OLED-дисплей с разрешением 2880 x 1800, соотношением сторон 16:10, защитным слоем Corning Gorilla Glass NBT, 100% цветовой гаммой DCI-P3
- Поддержка Asus Pen 2.0
- APU AMD Ryzen 7 6800U с разгоном до 4,7 ГГц + встроенный графический процессор Radeon 680M на базе архитектуры RDNA2
- 16 ГБ LPDDR5-6400
- Твердотельный накопитель PCIe 4.0 NVMe емкостью 1 ТБ со скоростью последовательного чтения 6500 МБ/с
- Dolby Vision для OLED-дисплея / поддержка Dolby Atmos через динамики Harman Kardon
- 3 порта USB-C 3.2 Gen 2, аудиоразъем
- Wi-Fi 6Е + БТ 5.2
- Магниево-алюминиевый корпус и общий вес системы 2,2 фунта Батарея 67 Втч, время работы до 10 часов
Наиболее заметные характеристики ZenBook Pro 15 Flip включают:
- OLED-экран с соотношением сторон 16:9, разрешением 2880 x 1620, 100% цветовой гаммой DCI-P3 и частотой обновления 120 Гц
- Процессор Intel Core i7-12700H
- ARC A370M dGPU с 6 ГБ видеопамяти GDDR6 (возможен вариант ARC A3500M)
- 16 ГБ LPDDR5-4800
- Твердотельный накопитель PCIe 3.0 NVMe емкостью не более 1 ТБ
- ИК-камера с поддержкой Windows Hello
- RGB-клавиатура
- Поддержка DolbyVision/Atmos
- 2 порта Thunderbolt 4 , видеовыход HDMI 2.0
- Wi-Fi 6Е + БТ 5.2
- Общий вес 3,96 фунта
- Аккумулятор 96 Втч