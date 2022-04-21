Asus анонсировала ноутбуки ZenBook S 13 на базе процессоров AMD и ZenBook Pro 15 Flip на базе процессоров Intel

В начале 2022 года Asus анонсировала несколько новых ноутбуков ZenBook OLED, но по-видимому, это были не все запланированные модели на первое полугодие. Еще два новых OLED-ноутбука были представлены сегодня вместе с анонсом ZenBook S 13 и Pro 15 Flip. На этот раз Asus предлагает решения как для поклонников AMD, так и для Intel, поскольку 13-дюймовый ноутбук поставляется с новейшим мобильным APU + dGPU от AMD, а 15-дюймовый ноутбук оснащен процессором от Intel с новыми моделями ARC dGPU.

13,3-дюймовый сенсорный OLED-дисплей с разрешением 2880 x 1800, соотношением сторон 16:10, защитным слоем Corning Gorilla Glass NBT, 100% цветовой гаммой DCI-P3

Поддержка Asus Pen 2.0

APU AMD Ryzen 7 6800U с разгоном до 4,7 ГГц + встроенный графический процессор Radeon 680M на базе архитектуры RDNA2

16 ГБ LPDDR5-6400

Твердотельный накопитель PCIe 4.0 NVMe емкостью 1 ТБ со скоростью последовательного чтения 6500 МБ/с

Dolby Vision для OLED-дисплея / поддержка Dolby Atmos через динамики Harman Kardon

3 порта USB-C 3.2 Gen 2, аудиоразъем

Wi-Fi 6Е + БТ 5.2

Магниево-алюминиевый корпус и общий вес системы 2,2 фунта Батарея 67 Втч, время работы до 10 часов

OLED-экран с соотношением сторон 16:9, разрешением 2880 x 1620, 100% цветовой гаммой DCI-P3 и частотой обновления 120 Гц

Процессор Intel Core i7-12700H

ARC A370M dGPU с 6 ГБ видеопамяти GDDR6 (возможен вариант ARC A3500M)

16 ГБ LPDDR5-4800

Твердотельный накопитель PCIe 3.0 NVMe емкостью не более 1 ТБ

ИК-камера с поддержкой Windows Hello

RGB-клавиатура

Поддержка DolbyVision/Atmos

2 порта Thunderbolt 4 , видеовыход HDMI 2.0

Wi-Fi 6Е + БТ 5.2

Общий вес 3,96 фунта

Аккумулятор 96 Втч

Характеристики ZenBook S 13 OLED включают:Наиболее заметные характеристики ZenBook Pro 15 Flip включают: