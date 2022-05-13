Asus анонсировала ноутбуки-трансформеры Vivobook Slate 13 OLED Limited Artist Edition

Asus анонсировала новые ноутбуки-трансформеры в стиле поп-арт. Модели Vivobook Slate 13 OLED Limited Artist Edition будут представлены на выставке Computex 2022.

Модели Asus Vivobook Slate 13 OLED — это кульминация сотрудничества компании с двумя выдающимися поп-артистами. Филип Колберт и Стивен Харрингтон — два художника, создавшие новые красочные ноутбуки-трансформеры Asus. По словам Asus, новые модели Limited Artist Edition отражают уникальное мировоззрение художника. Два ноутбука имеют тематические аксессуары и упаковку, наполненную оригинальными произведениями искусства двух художников.

Asus Vivobook Slate 13 дополняет коллекцию коллабораций Asus с художниками, создавая несколько дизайнов, вдохновленных искусством. Некоторые предыдущие модели включают ноутбук, вдохновленный Acronym, и ноутбук, вдохновленный норвежским диск-жокеем Аланом Уокером.

Модель Philip Colbert Edition украшена оригинальными рисунками с множеством яиц и лобстеров. На нем есть скульптурная фигурка мультяшного лобстера, которая служит держателем стилуса для Asus Pen 2.0. Steven Harrington Edition предлагает множество разнообразных художественных дизайнов. Судя по конкретному обзору ноутбука, это выглядит как хаотичный дизайн с пальмами, бестелесным глазным яблоком и собакой с бабочкой.

Asus Vivobook 13 Slate art edition предлагает съемную клавиатуру и процессор Intel Pentium Silver N6000. Конфигурация ОЗУ / хранилища может достигать 8 ГБ и 256 ГБ. Информации о наличии и ценах Asus Vivobook Slate 13 Limited Artist Edition пока нет.