Asus готовит к выпуску первый ноутбук ZenBook со складным дисплеем

Еще в январе на выставке CES 2022 компания Asus продемонстрировала рабочий прототип ноутбука с гибким дисплеем, получившего название ZenBook 17 Fold OLED. Как следует из названия, он оснащен 17-дюймовой OLED-панелью, которая может сгибаться пополам, превращаясь в легко переносимую 12-дюймовую модель. Прикрепляемая клавиатура дополняет гениальное предложение, и Asus перечисляет 17,3-дюймовый экран с разрешением 2560 x 1920 пикселей в открытом «планшетном» состоянии с соотношением сторон 4: 3 и дисплеем 1920 x 1280 пикселей при использовании в качестве небольшого 12,5-дюймового ноутбука с клавиатурой.

Сгибаемая OLED-панель покрывает 100% широкой цветовой гаммы DCI-P3, и сегодня корейские СМИ сообщают, что она изготовлена компанией ​​BOE. Инсайдеры отрасли также подтверждают, что выпуск ZenBook 17 Fold состоится в середине года, поэтому мы можем ожидать запуск в июне или июле. Еще один признак того, что первый 17-дюймовый ZenBook со складным дисплеем скоро появится в продаже, связан с тем, что Asus сделала крупный заказ BOE.