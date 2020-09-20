Asus и Acronym выпускает ультратонкий ноутбука ROG Zephyrus G14

ASUS Republic of Gamers (ROG) объявила о сотрудничестве с ACRONYM, ведущим агентством по дизайну одежды, для создания специального выпуска игрового ноутбука ROG Zephyrus G14. Это устройство, доступное для продажи с 18 сентября в ОАЭ исключительно в торговом центре Virgin Megastore Dubai Mall.

Ультратонкий Zephyrus G14, является самым мощным 14-дюймовым игровым ноутбуком, который хорошо оборудован как для повседневной многозадачности, так и для игр, и спроектирован из высококачественных материалов, легкий и достаточно прочный, чтобы путешествовать куда угодно.

Zephyrus G14 может похвастаться мощным 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen 9 и мощным графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 2060. Он оснащен QHD IPS-дисплейс частотой обновления 60 Гц и 100-процентным охватом палитры sRGB, и также оснащен технологией переменной частоты обновления Adaptive Sync для сверхплавной игры.

Комментарии и отзывы ASUS ROG Zephyrus G14
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