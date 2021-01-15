Asus и MSI говорят о повышенном спросе на игровые ноутбуки

Asustek Computer (Asus) и Micro Star International (MSI) продемонстрировали высокие продажи своих продвинутых игровых ноутбуков ещё в 2020 году. Производители ноутбуков отметили рекордно высокие поставки своих высококлассных игровых ноутбуков за это время и, видимо, не планируют останавливаться на достигнутом. Согласно отчету DigiTimes, отраслевые источники, близкие к обеим компаниям, в прошлом году увидели более высокий, чем ожидалось изначально, спрос на игровые ноутбуки. Согласно источникам, поставки обеих компаний увеличились как минимум на 20 процентов по сравнению с 2019 годом. Скорее всего, импульс, который дал такой прирост продаж, напрямую связан с коронавирусом, из-за которого многие стали оставаться дома и играть в игры.

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