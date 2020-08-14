Asus представила игровой ноутбук ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502)

Компания ASUS представила игровой ноутбук ROG Zephyrus S15 (GX502) с усиленным металлическим шасси, для устойчивости повседневного использования.

Этот 15-дюймовый игровой ноутбук на много мощнее, при толщине 18,9 мм и весе менее 2 кг, также на 25% тоньше и на 42% легче типичных 15-дюймовых игровых ноутбуков. Внутри ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502) оснащен процессором Intel Core i7-10875H 10-го поколения и имеющий на выбор NVIDIA RTX 2080 Super Max-Q или RTX 2070 Super GPU. Новинка показывает отличную производительность и изысканный стиль, которое действительно понравится любителям компьютерных игр.

C версии GeForce RTX 2080 Super с Max-Q будет стоить 4998$, а с графикой GeForce RTX 2070 Super за 4398$.