Asus представила монитор TUF Gaming VG249Q

Asus представила игровой монитор TUF Gaming VG249Q. Модель с новым технологическим решением ELMB Sync (Extreme Low Motion Blur Sync), она работает вместе с Adaptive-Sync и AMD FreeSync и отвечает за мерцание светодиодной подсветки.

Диагональ монитора составляет 23,8 дюйма с разрешением 1920 x 1080 пикселей. Время отклика составляет 1 мс, максимальная яркость составляет 250 кд/м2, контрастность 1000: 1. Частота обновления экрана при этом равна 144 Гц.

TUF Gaming VG249Q также имеет два динамика 2 Вт и аудио-разъем для наушников. Также есть HDMI порт, DisplayPort и D-Sub. Монитор дает возможность регулировать высоту экрана, угол его наклона, отклонение в сторону и портретный режим. Цена составляет около 250 евро.