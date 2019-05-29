Asus представила на Computex 2019 новую линейку ноутбуков ZenBook и юбилейный ZenBook Edition 30

Компания Asus привезла на выставку Computex 2019 обновлённую линейку ноутбуков ZenBook.

Обновлённая серия получила модели на 13, 14 и 15 дюймов, а также процессоры Intel Core i5 8265U или Intel Core i7 8565U (зависит от модификации). В младших версиях используется видеоускоритель Nvidia MX250, а в топовой 15-дюймовой модели — Nvidia GTX 1650 Max-Q.

Все три ноутбука, вместо привычного тачпада, оснастили так называемым ScreenPad. Мы уже видели его в прошлогоднем Asus ZenBook Pro. Это энергоэффективный IPS-экран на 5.65-дюймов с разрешением Full HD+ и интерфейсом, похожим на ОС Android.

Новинки также имеют до 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4 и 128/256/512 ГБ SSD или 1 ТБ PCIe 3.0 SSD. Работают устройства на Windows 10. Asus ZenBook Edition 30

Asus показал на выставке ещё ограниченную версию ноутбука ZenBook Edition 30, посвящённую 30-летию компании. Новинка получила белый корпус покрытый кожей, логотип с 18-каратным розовым золотом и 13.3-дюймовый FHD NanoEdge-дисплей, который занимает 95% площади всей передней панели. По части «железа», тут всё также, как и у обычного 13-дюймового ZenBook.

К сожалению, когда выйдут и сколько будут стоить новинки производитель пока не сообщил.