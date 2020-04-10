Asus представила новый монитор TUF Gaming VG279Q1R

2020-04-10, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Asus TUF Gaming VG279Q1R; [14]
Тайваньская компания представила игровой монитор Asus TUF Gaming VG279Q1R. Он очень похож на 27-дюймовый VZ279HEG1R, монитор использует 27-дюймовую IPS-панель с разрешением FHD, яркостью 250 нит, статическим контрастом 1000: 1 и цветовым пространством NTSC 72%.

Модель поддерживает технологию AMD FreeSync Premium и Adaptive-Sync, обеспечивая частоту обновления до 144 Гц и MPRT 1 мс. В отличие от других мониторов, он оснащен двумя стерео-динамиками мощностью 2 Вт и лучшими возможностями подключения - двумя портами HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 и разъемом для наушников 3,5 мм.


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