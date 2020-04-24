Asus представила полные технические характеристики трех мониторов

Три монитора (ProArt PA32UCX, ProArt PA32UCX-K, ProArt PA32UCX-P) полностью идентичны, и единственное отличие заключается в одной или двух функциях. Оригинальная модель Asus ProArt PA32UCX, поддерживает 6-осевую регулировку цвета, Adaptive-Sync, низкий синий свет и технологии без мерцания, гамма-регулировку, PiP и PbP. Монитор также имеет точность цветопередачи, режим выбора цветовой температуры и 13 предустановок ProArt, режимы QuickFit.

Монитор Asus ProArt PA32UCX-K добавляет к этим функциям калибратор X-rite i1 Display Pro. Также недавно анонсированный монитор - Asus ProArt PA32UCX-P, теряет калибратор X-rite i1 Display Pro, но добавляет технологию внеосевой оптимизации контраста (OCO).

С точки зрения основных спецификаций все три модели идентичны. Каждый из них оборудован панелью AHVA IPS от AUO, используют мини-светодиодную подсветку Quantum Dot с 1152 локальными зонами затемнения.

Настоящая 10-битная цветная панель имеет разрешение 4K (3840 x 2160), типичную 600 кд / м² и пиковую яркость 1200 кд / м², коэффициент статической контрастности 1000: 1. Поддерживают HDR10, DisplayHDR 1000, Dolby Vision и HLG. Дисплей также покрывает 100% sRGB, 99,5% Adobe RGB, 99% DCI-P3 и 89% Rec.

Подставка предлагает полную эргономичную регулировку - высота, наклон и поворот. Варианты подключения также весьма разнообразны три порта HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, Thunderbolt 3, три выходных порта USB 3.0 и один входной порт USB 3.0. Разъем для наушников также доступен.