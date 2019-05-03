Asus тизерит флагманский смартфон ZenFone 6

Компания Asus опубликовала в Twitter первые тизер своего нового флагманского смартфона ZenFone 6.

Судя по изображению, аппарат получит широкоформатный дисплей без отверстий и вырезов. Возможно, новинка будет слайдером, как Xiaomi Mi Mix 3 или фронтальную камеру установят на выезжающем механизме, как в будущем OnePlus 7 Pro. Презентация флагманской серии смартфонов Asus состоится 16 мая в городе Валенсия, Испания.

Предположительно, Asus ZenFone 6 выйдет в трёх версиях. Топовая получит тройную основную камеру, под экранный сканер, восьмиядерный 7-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 855, 6/8/10 ГБ ОЗУ и ОС Android 9 Pie. Ценник устройства будет в районе 550-650 долларов США. Подробностей о двух других моделях пока нет.