Asus выпускает портативный монитор ROG с дисплеем 240 Гц

Asus представила портативный игровой монитор с экраном 240 Гц. Пользователи могут взять монитор с собой и использовать его как внешний или второй экран с ноутбуком. Устройство относится к серии Republic of Gamers и имеет встроенный аккумулятор для мобильного использования.

Asus ROG Strix XG17AHPE имеет разрешение Full HD 1920x1080 пикселей на 17,3-дюймовой IPS-панели, которая может отображать сто процентов цветового спектра srgb. Монитор работает с максимальной частотой обновления 240 Гц и имеет время отклика: 3 мс.

Монитор имеет ряд функций, которые в первую очередь предназначены для геймеров, включая поддержку Adaptive Sync и FreeSync2, GamePlus и GameVisual, а также Shadow Boost для затемнения всех темных пятен в играх. Устройство получает соединение USB-C с QuickCharge 3.0, стандартное соединение USB-C и порт micro HDMI.

Монитор весит 1060 грамм и имеет толщину в дюйм. Можно подключить к ноутбуку или консоли с помощью разъема micro HDMI. Встроенная батарея, имеет размер 7800 мАч, по словам Asus, пользователи могут играть 3,5 часа при 240 Гц после одного часа зарядки. Устройство поставляется с собственной защитной крышкой, которая позволяет пользователям не только защищать монитор, но и размещать его как горизонтально, так и вертикально.