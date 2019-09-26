Asus выпустила ноутбук с двумя экранами за 290 тысяч рублей. Цены и другие новинки

2019-09-26, Автор - Марсель Гарипов; [61]
24 сентября в Москве прошла презентация Asus, где был представлен первый в мире ноутбук ZenBook Pro Duo (UX581) с дополнительным экраном ScreenPad Plus. Помимо этого его оснастили высокопроизводительным процессором Intel Core i9, видеокартой GeForce RTX 2060 с поддержкой технологии трассировки лучей, 32 Гбайт оперативной памяти и SSD на 1 Тбайт.

Также в рамках мероприятия компания показала еще несколько не менее интересных новинок: компактный ZenBook Duo (UX481) с дисплеем на 14 дюймов и ZenBook 13/14/15 со встроенным экраном в тачпаде. Обо всех этих ноутбуках с ценами на российском рынке расскажем в этом репортаже.

ZenBook Pro Duo (UX581)

ZenBook Pro Duo (UX581) был создан, в первую очередь, для тех кому нужен мощный инструмент для реализации творческих задач любого уровня. Ноутбук получил сенсорный экран на 15,6 дюймов с 4К разрешением, процессор Intel Core 9980HK, 32 Гбайт оперативной памяти, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 и твердотельный накопитель на 1 Тбайт.

Теперь поговорим о втором сенсорном дисплее ScreenPad Plus. Его размеры составляют 14 дюймов и с помощью него можно в более удобном формате взаимодействовать с профессиональными программами, выводя на него элементы управления. Кстати ноутбук поставляется вместе с фирменным стилусом, позволяющий сделать рисовать, чертить, делать заметки или более точечно управлять ползунками в меню.

Также Asus показала более упрощенную версию ноутбука с двумя экранами — ZenBook Duo (UX481). Он получил экран на 14 дюймов с FullHD разрешеним, дополнительный дисплей ScreenPad Plus на 12,6 дюйма, процессор Intel Core i7, дискретную видеокарту NVIDIA GeForce MX250 с 2 Гбайт памяти, до 16 Гбайт оперативной памяти и твердотельный накопитель объемом до 512 Гбайт.

ZenBook 13, 14 и 15 (UX334/434/534)

Компания Asus таккже обновила линейку ноутбуков ZenBook. В нее вошли три модели с диагональю экранов на 13, 14 и 15 дюймов. Основной фишкой новинок является второй экран ScreenPad 2.0 , который встроен прямо в тачпад. К примеру, с помощью него можно делать заметки, осуществлять вычисление на калькуляторе или вовсе вывести на него видео.

Модели на 13 и 14 дюймов работают на процессоре Intel Core i5 или Intel Core i7, с дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX250 и до 16 Гбайт оперативной памяти. Более старшая версия на 15 дюймов имеет уже более мощную NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q и аккумулятор, которого хватит до 17 часов работы.

Цены

На Zenbook Pro Duo (UX581) уже можно оформить предзаказ по цене от 239 990 рублей. Остальные новинки будут продаваться по следующим ценникам:
  • ZenBook Duo (UX481) от 106 990 рублей;
  • ZenBook UX334 на 13 дюймов — 83 990 рублей;
  • ZenBook UX434 на 14 дюймов — 85 990 рублей;
  • ZenBook UX534 на 15 дюймов — 111 990 рублей;
  • ZenBook UX334 30th Edition на 13 дюймов — от 109 990 рублей.


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