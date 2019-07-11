Audio-Technica и его функции

Особенностями AT-LP60XBT стали Bluetooth версии 5.0 и поддержка кодека Qualcomm aptX. За счёт этого проигрыватель можно использовать с беспроводными наушниками, колонками и другими Bluetooth-устройствами без потери качества звучания.В новинках производитель улучшил конструкцию тонарма, хедшелла и адаптера переменного тока. Благодаря этому удалось добиться снижения уровня шума и более точного следования иглы по пластинке. Модель AT-LP60 XUS B оснащена аналого-цифровым преобразователем с USB-выходом для подключения к компьютеру. Это позволяет перенести всю виниловую коллекцию в цифровой формат. Ещё проигрыватель оснащён двумя разъёмами RCA для проводного классического подключения и встроенным фонокорректором.Компания Audio-Technica представила на российском рынке обновленные версии автоматических виниловых проигрывателей AT-LP60 — AT-LP60 XUS B и AT-LP60XBT. Модель AT-LP60 XUS B отличается наличием АЦП с USB-выходом, тогда как AT-LP60XBT оснащена модулем Bluetooth с поддержкой кодека Qualcomm aptX, что позволяет слушать музыку через беспроводные наушники в хорошем качестве.О стоимости новинки пока неизвестно.