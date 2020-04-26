Audio-Technica выпустила Bluetooth-наушники QuietPoint ATH-ANC300TW

На замену проводным наушникам пришли Bluetooth-наушники, за ними будущее. Компания Audio-Technica выпустила новую модель беспроводных наушников QuietPoint ATH-ANC300TW. Наушники-вкладыши позволяют непрерывно слушать музыку до 4,5 часов.

Вкладыши поставляются в чехле, который к тому же служит док-станцией. В комплекте имеется сменные наконечники разного размера, поэтому наушники подойдут любому слушателя. Наушники поддерживают Bluetooth 5.0 и совместимы с кодеками aptX и AAC обеспечивая высококачественное звучание.

Наушники уже доступны для заказа. Рекомендованная стоимость составляет 229 долларов.
Комментарии и отзывы Audio-Technica QuietPoint ATH-ANC300TW
Обзор Redragon GS500 Stentor. Акустическая 2.0 система для компьютераОбзор Redragon GS500 Stentor. Акустическая 2.0 система для компьютера
Обзор Trust Kazun Aluminium (23333). Беспроводная указка для презентацийОбзор Trust Kazun Aluminium (23333). Беспроводная указка для презентаций
Лучший Mini-ITX корпус. Thermaltake Core V1 CA-1B8-00S6WN-01 WhiteЛучший Mini-ITX корпус. Thermaltake Core V1 CA-1B8-00S6WN-01 White
Обзор Silicon Power Cell C100. Компактный Power Bank на 10000 мАчОбзор Silicon Power Cell C100. Компактный Power Bank на 10000 мАч
Обзор Defender X190. Акустическая система 2.1 с BluetoothОбзор Defender X190. Акустическая система 2.1 с Bluetooth
Известна дата выхода Metro Exodus в Stea...
Известна дата выхода Metro Exodus в SteaСтудия 4A Games объявила дату выхода Metro Exodus на площадке Steam. Игра будет доступна для покупки с 15...
Драйвер Nvidia GeForce 442.19 WHQL предл...
Драйвер Nvidia GeForce 442.19 WHQL предлNVIDIA выложила в свободный доступ набор графических драйверов GeForce версии 442.19 WHQL для своих видео...
Обзор Doom Eternal. Очень мясной шутер...
Обзор Doom Eternal. Очень мясной шутерШутеры в последнее время стали довольно сильно напичканы различными коробками и боевыми пропусками, без п...
E3 2020 продемонстрировал веб-сайт...
E3 2020 продемонстрировал веб-сайтСобытие Electronic Entertainment Expo состоится с 9 июня по 11 июня 2020 года в Лос-Анджелесе, штат Калиф...
Камера безопасности D-Link DCS-8330LH с ...
Камера безопасности D-Link DCS-8330LH с Новейшую камеру безопасности D-Link Wi-Fi DCS-8330LH оснастили функциями Intelligent Video Analytics (IVA...
Упаковка Google Pixel 4a засветилась на ...
Упаковка Google Pixel 4a засветилась на В сети появилась фотография упаковки смартфона среднего уровня Pixel 4a, который еще не был представлен о...
Apple увеличила производство iPhone...
Apple увеличила производство iPhoneКомпания Apple вдруг решила нарастить производство, чтобы увеличить количество производимых iPhone в перв...
Нагрудный ремешок Polar H9 для контроля ...
Нагрудный ремешок Polar H9 для контроля Компания Polar выпустила новый нагрудный ремешок для измерения частоты сердечных сокращений H9. ...
Google делает свой процессор...
Google делает свой процессорНа просторах интернета появилась достаточно интересная новость о том, что компания Google уже сейчас рабо...
Стала известна цена компонентов Samsung ...
Стала известна цена компонентов Samsung Профильный ресурс TechInsights подсчитал стоимость компонентов топового смартфона Samsung Galaxy S20 Ultr...
Представлены ноутбуки HP ZBook Studio и ...
Представлены ноутбуки HP ZBook Studio и Компания HP представила обновленные ноутбуки ZBook Studio и ZBook Create, которые предназначены для профе...
В обновление iOS 13.4 Beta 1 добавили но...
В обновление iOS 13.4 Beta 1 добавили ноApple выпустила обновление iOS 13.4 beta 1 для пользователей в целях тестирования. Оно несет множество до...
Обзор BIOSTAR X570GT Ver. 6.x. Материнская плата с топовым чипсетом без переплатыОбзор BIOSTAR X570GT Ver. 6.x. Материнская плата с топовым чипсетом без переплаты
Обзор Redragon ELEMENT 5. Портативная акустика для дома и улицыОбзор Redragon ELEMENT 5. Портативная акустика для дома и улицы
Обзор ASUS VivoBook 15 X512DK-BQ153T. Универсальный ноутбук на AMD Ryzen 5Обзор ASUS VivoBook 15 X512DK-BQ153T. Универсальный ноутбук на AMD Ryzen 5
Обзор Trust Ravan. Беспроводная компьютерная мышь для ноутбукаОбзор Trust Ravan. Беспроводная компьютерная мышь для ноутбука
Обзор Prestigio GeoVision 7060 Progorod. Многофункциональный GPS навигаторОбзор Prestigio GeoVision 7060 Progorod. Многофункциональный GPS навигатор
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor