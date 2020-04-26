Audio-Technica выпустила Bluetooth-наушники QuietPoint ATH-ANC300TW

На замену проводным наушникам пришли Bluetooth-наушники, за ними будущее. Компания Audio-Technica выпустила новую модель беспроводных наушников QuietPoint ATH-ANC300TW. Наушники-вкладыши позволяют непрерывно слушать музыку до 4,5 часов.

Вкладыши поставляются в чехле, который к тому же служит док-станцией. В комплекте имеется сменные наконечники разного размера, поэтому наушники подойдут любому слушателя. Наушники поддерживают Bluetooth 5.0 и совместимы с кодеками aptX и AAC обеспечивая высококачественное звучание.

Наушники уже доступны для заказа. Рекомендованная стоимость составляет 229 долларов.