Аудиосистему Hisense HT Saturn выпустили в России

Компания Hisense объявила о скором релизе на российском рынке беспроводной аудиосистемы для домашнего кинотеатра HT Saturn. Новинка характеризуется форматом 4.1.2 с четырьмя сателлитными динамиками и автономным 6,5-дюймовым сабвуфером, суммарной выходной мощностью 720 Вт, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi (2.4 ГГц, 5.2 ГГц и 5.8 Гц) и Bluetooth 5.3, анализом акустики помещения и автоматической оптимальной настройкой воспроизведения, поддержкой Dolby Atmos и DTS:X, режимом калибровки, пятью предустановленными режимами эквалайзера, интерфейсом HDMI eARC и оптическим входом. Hisense HT Saturn станет доступна для покупки в июне, но цена пока не раскрывается.

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