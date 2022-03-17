Audyssey представил новый микрофон ACM1-X с индивидуальной калибровкой

Компания Audyssey представила ACM1-X, специально откалиброванный микрофон, предназначенный для работы с программным обеспечением, что позволяет пользователям проводить измерения, которые, по словам компании, эквивалентны измерениям эталонного микрофона класса 1.

Класс 1 — это термин, используемый для описания микрофонов, используемых в профессиональных устройствах измерения уровня звука, считающихся прецизионными. По сравнению с устройствами класса 2 или «общего класса» эти микрофоны имеют более широкие уровни допуска на верхнем и нижнем концах частотного спектра, что обеспечивает более точную общую характеристику. Каждый микрофон Audyssey ACM1-X проходит индивидуальную калибровку в лаборатории Audyssey в Лос-Анджелесе, после чего ему присваивается серийный номер и собственный уникальный калибровочный файл. Пользователи купившие микрофон ACM1-X, могут войти в приложение MultEQ-X, выбрав опцию «Добавить новый микрофон», ввести серийный номер своего микрофона. Затем файл калибровки микрофона загружается и связывается с приложением пользователя. ACM1-X будет работать только с MultEQ-X, усовершенствованным программным обеспечением Audyssey, которое предоставляет пользователям улучшенные функциональные возможности.
Комментарии и отзывы Audyssey ACM1-X
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