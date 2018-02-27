Азиатские Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact получат 6 ГБ ОЗУ

Представленные на выставке MWC 2018 флагманские смартфоны Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact получили 4 ГБ оперативной памяти. Как оказалось, в Гонконге и Тайване будут выпущены версии смартфонов на 6 ГБ ОЗУ. Напомним, что старшую версию оснастили корпусом с алюминиевой рамкой и стеклянными панелями Gorilla Glass, 5,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920:1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, основной камерой с сенсором Sony IMX400 на 19 Мп, 5 Мп фронтальной камерой, процессором Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, аккумулятором на 3180 мАч с поддержкой быстрой зарядки и беспроводной зарядки стандарта QI, сканером отпечатков пальцев на задней панели, а также предустановленной Android 8.0 Oreo. н

Также отметим поддержку двух SIM-карт, VoLTE и LTE Cat.18, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS+ГЛОНАСС, NFC, порт USB 3.1 Type-C, стереодинамики и защиту от воды и пыли по стандарту IP65/68. А вот 3,5-мм аудиоразъема в смартфоне нет. Sony Xperia XZ2 Compact отличается задней панелью из поликарбоната, 5-дюймовым дисплеем, аккумулятором на 2870 мАч без беспроводной зарядки, а также LTE Cat.15. При этом толщина корпуса старшей модели составляет 11,1 мм, а младшей – 12,1 мм. Также отметим приложение 3D Creator для создания 3D-моделей объектов и камеру Motion Eye, которая записывает видео в формате 4K HDR и 960 кадров в секунду в разрешении Full HD. Продажи Sony Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact стартуют в марте 2018 года.