BENQ выпускает Zowie XL2740 с частотой обновления 240 Гц

BenQ анонсировала монитор ZOWIE XL2740. XL2740 - это 27-дюймовый монитор PCS с поддержкой Full HD (1080p) с собственной частотой обновления 240 Гц, предоставляющий игрокам еще один вариант, который соответствует их личным предпочтениям.Тем не менее, быстрый экран TN имеет всего 1080p. он имеет коэффициент контрастности 400: 1. Он имеет те же функции, что и меньший 24,5 "XL2540. Чтобы испытать преимущества в игре, пользователи должны убедиться, что их компьютер способен последовательно генерировать более 240 кадров в секунду (fps).