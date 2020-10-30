BL6000 Pro - первый в мире защищенный телефон 5G

4G скоро уходит в прошлое, поскольку многие новые смартфоны запускаются с подключением к сети 5G. Принимая это во внимание, Blackview представила долгожданный Blackview BL6000 Pro 5G - первый в мире защищенный телефон с питанием от 5G. Помимо выдающейся прочности, этот смартфон также обеспечивает сверхбыстрое подключение.

Сеть 5G обещает высокоскоростное соединение для передачи данных и, как ожидается, будет почти в 10 раз быстрее, чем нынешний оператор сети 4G. Blackview BL6000 Pro выполнен в соответствии со своим MO, изготовлен из прочного металлического каркаса и соответствует сертификации IP68, IP69K и MIL-STD-810G.

Другими словами, этот прочный телефон выдерживает погружение в воду, падения и удары. Это устройство также оснащено уникальной функцией IceMode, которая может выдерживать экстремально низкие температуры до -30 ℃.

BL6000 Pro включает в себя тройную заднюю камеру Sony IMX582 и фронтальную 16-мегапиксельную камеру Samsung S5K3P9-SP в сочетании с расширенным программным обеспечением и функциями обработки, такими как PortraitColor, HDR, ночной режим, подводный, сверхширокий, 4K 30 кадров в секунду, 1080P 60 кадров в секунду.

BL6000 Pro оснащен перфорированным дисплеем FHD + и работает под управлением ОС Android 10. В нем установлен процессор MediaTek Dimensity 800 ​​для поддержки сетевого подключения 5G. Blackview может похвастаться мощной батареей емкостью 5280 мАч. BL6000 Pro - идеальный смартфон для людей, ведущих активный образ жизни или работающих в суровых условиях. Его цена и время доступности в компании еще не объявлены.