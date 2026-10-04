HONOR Magic9 Lite+ готов к выходу

В базе Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне HONOR Magic 9 Lite+, который должен присоединиться к уже вышедшим Magic9, Magic9 Super Edition и Magic9 Pro Max. По предварительным данным, смартфон оснастят 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим ускорителем Adreno 812, 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 10000 нит, 256 или 512 ГБ встроенной памяти, тыльной камерой с главным модулем на 108 Мп и оптической стабилизацией, селфи-камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 11000 мАч и поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки.