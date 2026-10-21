HONOR Win Turbo 2 оценили в 825 долларов

Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов ожидаемой моделью Win 2, которая базируется на топовом 2-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с тактовой частотой до 5 ГГц. Новинку также оснастили активной системой охлаждением Twin Star с двумя вентиляторами, 12 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X Ultra, 6.89-дюймовым LTPS OLED-экраном с разрешением 3104:1440 пикселей, кадровой частотой до 185 Гц, частотой регулировки ШИМ 5920 Гц и максимальной яркостью 2000 нит, батареей ёмкостью 10100 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 80 Вт соответственно, стереодинамиками, выделенной игровой клавишей с настраиваемыми действиями, ультразвуковым дактилоскопом, разъемом USB 3.2, сдвоенной основной камерой с модулями на 200 Мп и 12 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 50 Мп, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP69K, а также предустановленной прошивкой MagicOS 11 с функциями ИИ YOYO. Базовая конфигурация с 12/256 ГБ оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 825 долларов.