HONOR Win Turbo 2 оценили в 825 долларов

Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов ожидаемой моделью Win 2, которая базируется на топовом 2-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с тактовой частотой до 5 ГГц. Новинку также оснастили активной системой охлаждением Twin Star с двумя вентиляторами, 12 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X Ultra, 6.89-дюймовым LTPS OLED-экраном с разрешением 3104:1440 пикселей, кадровой частотой до 185 Гц, частотой регулировки ШИМ 5920 Гц и максимальной яркостью 2000 нит, батареей ёмкостью 10100 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 80 Вт соответственно, стереодинамиками, выделенной игровой клавишей с настраиваемыми действиями, ультразвуковым дактилоскопом, разъемом USB 3.2, сдвоенной основной камерой с модулями на 200 Мп и 12 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 50 Мп, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP69K, а также предустановленной прошивкой MagicOS 11 с функциями ИИ YOYO. Базовая конфигурация с 12/256 ГБ оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 825 долларов.

Представлен смартфон Huawei Pura X View с широкоформатным эк…
Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Pura X View, которая выделяется широкоформатным …
iPhone 18 Pro Max получил уникальное ПО для батареи…
Компания Apple придумала необычный способ обойти ограничения на перевозку iPhone 18 Pro Max с аккумулятор…
Huawei Mate 90 RS распродан сразу после начала продаж …
Китайские источники сообщают, что премиальный смартфон Huawei Mate 90 RS Extraordinary Master, который ст…
Sony представила недорогой смартфон Xperia 10 VII…
Компания Sony официально представила свой новый смартфон среднего класса под названием Xperia 10 VIII, од…
Представлена мобильная система LilyGo K230 CoreSet…
Компания LilyGo объявила о выходе платформы для разработки K230 CoreSet, которая выглядит как смартфон. П…
Huawei Pura X View появится в продаже 7 сентября …
Компания Huawei объявила дату начала продаж своего необычного флагманского смартфона Pura X View, который…
iQOO 16 получит ультраяркий дисплей…
Менеджер флагманской линейки iQOO Ван Кэнь рассказал о важности яркости экрана при повседневном использов…
iQOO Neo 12 получит экран на 185 Гц…
По официальной информации, смартфон iQOO Neo 12 представят в Китае уже совсем скоро — 28 октября, а прода…
Обзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжкаОбзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжка
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Обзор realme C100i:ставка на батарею и практичностьОбзор realme C100i:ставка на батарею и практичность
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor