Раскрыты характеристики камер Oppo Reno 17

Компания Oppo официально раскрыла характеристики камер базовой модели Reno 17 перед её презентацией в Китае. Смартфон получит четыре камеры с разрешением 50 Мп каждая. На тыльной панели смартфона разместятся основная камера на 50 Мп, перископический телеобъектив на 50 Мп и сверхширокоугольная камера с таким же разрешением. Фронтальная камера также будет 50-мегапиксельной и получит сверхширокоугольную оптику. Это заметное изменение по сравнению с китайскими Reno 16 и Reno 16 Pro, которые оснащались основной камерой на 200 Мп, сверхширокоугольным модулем на 50 Мп и 50-мегапиксельным перископическим телеобъективом. Разрешение фронтальной камеры у обоих предшественников также составляло 50 Мп.

То есть в Reno 17 производитель отказался от 200-мегапиксельного основного сенсора в пользу четырёх камер с одинаковым разрешением. Oppo уточняет, что серия Reno 17 будет состоять из двух моделей — Reno 17 и Reno 17 Pro, характеристики которых различаются. На рекламном постере, который выпустила компания, изображён именно базовый Reno 17. Пока неизвестно, сохранит ли Reno 17 Pro основную камеру на 200 Мп или Oppo также откажется от неё в пользу сенсора с меньшим разрешением. Но это было бы вполне логично — если производитель не хочет повышать стоимость смартфона, а цены на оперативную и встроенную память при этом подскочили, то придётся что-то в новинке урезать. И как раз камера немного меньшего разрешения может дать необходимую экономию в производстве.
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