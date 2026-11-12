Раскрыты характеристики камер Oppo Reno 17

То есть в Reno 17 производитель отказался от 200-мегапиксельного основного сенсора в пользу четырёх камер с одинаковым разрешением. Oppo уточняет, что серия Reno 17 будет состоять из двух моделей — Reno 17 и Reno 17 Pro, характеристики которых различаются. На рекламном постере, который выпустила компания, изображён именно базовый Reno 17. Пока неизвестно, сохранит ли Reno 17 Pro основную камеру на 200 Мп или Oppo также откажется от неё в пользу сенсора с меньшим разрешением. Но это было бы вполне логично — если производитель не хочет повышать стоимость смартфона, а цены на оперативную и встроенную память при этом подскочили, то придётся что-то в новинке урезать. И как раз камера немного меньшего разрешения может дать необходимую экономию в производстве.