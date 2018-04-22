BLUBOO S3 отдают с приличной скидкой

Современные мобильные телефоны стали слишком дорогими — известные бренды постоянно повышают стоимость, тем самым не позволяя обычным пользователям покупать достойные решения. Благо, на рынке есть смартфон BLUBOO S3, который и так стоит не дорого, а в течении определенного количества времени на него еще и скидку дают.

Стоимость гаджета составляет 199 долларов, но первая тысяча покупателей получают скидку в размере 50 долларов, то есть покупают смартфон за 149 долларов. Это шикарный вариант на тот случай, если вы давно хотели получить крутое устройство, но у вас постоянно не хватало средств или нормальная модель на глаза не попадалась. Думаю, теперь все получится. Да и гаджет действительно крутой, такую модель можно посоветовать абсолютно для любых задач и целей.