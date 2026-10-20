Компактный OPPO Reno17 Pro получит продвинутую камеру

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал подробности о смартфоне OPPO Reno17 Pro, который еще не был представлен официально. По словам источника, нас ждет компактное устройство с продвинутыми фотовозможностями.

OPPO Reno17 Pro приписывают наличие 6,32-дюймового плоского дисплея с разрешением 1.5K и кадровой частотой 120 Гц, 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 8550 SUPER с тактовой частотой до 3,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G720, аккумулятора ёмкостью 7000 мАч, селфи-камеры на 50 Мп, а также тройной основной камеры с модулями разрешением 200 Мп (крупный датчик изображения и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископический телеобъектив). Дата официальной презентации смартфона пока не объявлена.