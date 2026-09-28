HONOR выпустила смартфон Magic9 Pro Max

Как и планировалось, компания HONOR официально представила в Китае смартфон Magic9 Pro Max. Основная и телефотокамера Magic9 Pro Max используют 200-мегапиксельные сенсоры и были разработаны совместно с ARRI. Для обработки изображений HONOR установила собственный процессор HONOR Drive H1, изготовленный по 6-нм техпроцессу. Его энергоэффективность достигает 18,8 TOPS/Вт, этот процессор также выполняет подавление шумов без потерь непосредственно в RAW-данных, что позволяет сохранить больше деталей при обработке снимков. Основная камера получила крупный 200-мегапиксельный сенсор формата 1/1,28 дюйма, объектив с диафрагмой f/1.57 и стабилизацию уровня CIPA 8.0. Она обеспечивает стабилизацию по принципу подвеса, помогая сохранять резкость снимков при движении смартфона. HONOR отмечает, что камера подходит как для портретной, так и для пейзажной съёмки.

Вторая 200-мегапиксельная камера представляет собой телефотомодуль ARRI Ultra Night Telephoto. Она оснащена сенсором формата 1/1,4 дюйма и объективом с диафрагмой f/2.6. Здесь также используется стабилизация CIPA 8.0 и фирменный движок повышения резкости HONOR AiMAGE. Помимо съёмки удаленных объектов, телефотокамера рассчитана и на работу с расположенными на небольшом расстоянии объектами. Кроме того, смартфон оснащен 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой с диафрагмой f/2.0 и 3D-камерой для определения глубины сцены. Фронтальная камера получила первый в Android квадратный сенсор на 55 Мп.