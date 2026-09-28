\

HONOR выпустила смартфон Magic9 Pro Max

Как и планировалось, компания HONOR официально представила в Китае смартфон Magic9 Pro Max. Основная и телефотокамера Magic9 Pro Max используют 200-мегапиксельные сенсоры и были разработаны совместно с ARRI. Для обработки изображений HONOR установила собственный процессор HONOR Drive H1, изготовленный по 6-нм техпроцессу. Его энергоэффективность достигает 18,8 TOPS/Вт, этот процессор также выполняет подавление шумов без потерь непосредственно в RAW-данных, что позволяет сохранить больше деталей при обработке снимков. Основная камера получила крупный 200-мегапиксельный сенсор формата 1/1,28 дюйма, объектив с диафрагмой f/1.57 и стабилизацию уровня CIPA 8.0. Она обеспечивает стабилизацию по принципу подвеса, помогая сохранять резкость снимков при движении смартфона. HONOR отмечает, что камера подходит как для портретной, так и для пейзажной съёмки.

Вторая 200-мегапиксельная камера представляет собой телефотомодуль ARRI Ultra Night Telephoto. Она оснащена сенсором формата 1/1,4 дюйма и объективом с диафрагмой f/2.6. Здесь также используется стабилизация CIPA 8.0 и фирменный движок повышения резкости HONOR AiMAGE. Помимо съёмки удаленных объектов, телефотокамера рассчитана и на работу с расположенными на небольшом расстоянии объектами. Кроме того, смартфон оснащен 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой с диафрагмой f/2.0 и 3D-камерой для определения глубины сцены. Фронтальная камера получила первый в Android квадратный сенсор на 55 Мп.
Представлен смартфон Huawei Pura X View с широкоформатным эк…
Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Pura X View, которая выделяется широкоформатным …
Бюджетный смартфон HMD Asha 305 Pro засветился в сети …
Авторитетный информатор smashx_60 опубликовал качественные изображения и подробности о характеристиках до…
Официально: POCO F9 Ultra получит батарею на 8050 мАч…
Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о смартфоне POCO F9 Ultra, который будет представлен на глобал…
Oppo готовит к релизу смартфон Find N7…
Компания Oppo продолжает работу над своим следующим складным смартфоном — Find N7. Согласно многочисленны…
В OnePlus 16 заметно улучшат качество съемки. Релиз уже в ок…
По прогнозам, компания OnePlus выпустит свой новый флагманский аппарат уже в октябре. Официальных данных …
Представлен смартфон Oukitel WP600 с АКБ на 10000 мАч …
Компания Oukitel пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью WP600, особенностями которой стали R…
Samsung Galaxy S27 Pro получит батарею на 5000 мАч …
Информатор Schrodinger поделился подробностями о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S27 Pro, релиз кото…
Samsung передумала менять дизайн Galaxy S27 Ultra…
Следующий флагман Samsung серии Ultra может не получить масштабное обновление дизайна, которого многие ож…
Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работыОбзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работы
Обзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссомОбзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссом
Обзор Tecno CAMON 50. Доступный смартфон с IP69K/MIL-STD-810, AMOLED 144 Гц, 6500 мАч и камерой Sony LYT700CОбзор Tecno CAMON 50. Доступный смартфон с IP69K/MIL-STD-810, AMOLED 144 Гц, 6500 мАч и камерой Sony LYT700C
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Обзор Infinix GT 50 Pro: игровой смартфон с AMOLED 144 Гц, триггерами и необычным комплектомОбзор Infinix GT 50 Pro: игровой смартфон с AMOLED 144 Гц, триггерами и необычным комплектом
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor