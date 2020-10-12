BMAX MaxBook Y13 Pro идеален для работы

Нужно понимать, что далеко не всем пользователям нужен мощный ноутбук — иногда достаточно воспользоваться доступным решением за разумные деньги, которое предоставляет все необходимые возможности. К примеру, ноутбук BMAX MaxBook Y13 Pro получил весьма простой процессор Intel Core m5, который предназначен для работы с простыми процессами, плюс 8 гигабайт оперативной памяти. Этого предостаточно, чтобы пользователь наслаждался процессом, мог работать долго на одном заряде батареи и так далее. В целом, этого предостаточно, чтобы удовлетворить запросы большинства пользователей. Стоимость для отечественного рынка пока что не названа, но мы будем ждать новостей и если устройство действительно доступное, то можно будет смело брать.