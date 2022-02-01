BOE анонсировала 27-дюймовую панель с частотой обновления 500 ГЦ

Компания BOE (Beijing Oriental Electronics Group Co., Ltd) анонсировала новую панель дисплея с частотой обновления 500 Гц.

Эта 27-дюймовая игровая панель FullHD будет иметь 8-канальное соединение eDP, время отклика 1 мс и поддержку 8-битной цветовой гаммы. На данный момент, это единственная информация об мониторе и новой панели. Такой прорыв высокой частоты обновления был достигнут благодаря многолетнему опыту компании в области технологии оксидно-полупроводниковых дисплеев.

BOE также анонсировала свой первый 110-дюймовый дисплей с разрешением 8K и частотой 120 Гц. Когда появятся новинки в продаже, производитель не раскрывает.