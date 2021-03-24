BOE будет выпускать дисплеи для Samsung Electronics

По слухам, ведущий китайский производитель дисплеев BOE получил одобрение от Samsung Electronics на поставку гибких OLED-дисплеев для предстоящей серии бюджетных смартфонов Samsung Galaxy M, согласно сообщениям корейских СМИ. Партнерство между BOE и Samsung Electronics может быть многообещающим как для Samsung, так и для китайской компании в будущем. Большинство смартфонов Samsung имеют дисплеи, которые компания сама же и произвела, но ожидается, что гибкие OLED-дисплеи от BOE будут на уровне южнокорейского производителя в плане качества при более низкой стоимости. Это особенно важно на фоне того, что технология гибких OLED-дисплеев вызывает растущий интерес на рынке смартфонов, но мощностей выпускать необходимое их количество у Samsung нет.