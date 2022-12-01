BOE готовит монитор на 600 Гц

Ещё лет пять назад мы говорили о том, что производителям мониторов будет тяжело выйти за пределы 144 Гц, так как технологии ещё не готовы и производить такого рода продукцию достаточно тяжело и дорого. Теперь появилась информация, что компания BOE, которая выпускает массу мониторов и дисплеев на рынке Китая и за его пределами, готова к релизу дисплея с частотой обновления в 600 Гц. Согласитесь, это внушительный прыжок от 144 Гц, которые ещё пять лет назад казались чем-то невероятным, особенно если учитывать, что такого рода технологии позволят совершенно иначе взглянуть на потребление контента. Конечно, никто не говорит, что уже завтра производители начнут продавать мониторы с такой частотой обновления, но, вероятно, когда-то это случится.

Здесь хотелось бы отметить, что дисплей с частотой обновления в 600 Гц позволит получить просто море преимуществ по сравнению с текущими решениями. Дело в том, что на такой частоте в тех же соревновательных шутерах геймеры получат весьма внушительное преимущество над противником, так как картинка на экране будет предельно плавная. Правда, чтобы получить все бонусы от дисплея с частотой обновления в 600 Гц нужно иметь компьютер, который способен демонстрировать 600 кадров в секунду, что, конечно, пока что выглядит весьма сложной задачей. Но мы будем следить за ситуацией — возможно, уже через пару лет такого рода дисплеи будут установлены у всех пользователей. Особенно у тех, кто играет в мультиплеерные игры.
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