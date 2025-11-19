BOE не будет выпускать экраны для iPhone

Похоже, амбициозные планы BOE наконец прорваться в прибыльную цепочку поставок Apple снова потерпели неудачу — компания так и не смогла добиться нужного уровня качества при производстве LTPO OLED-панелей. Согласно материалу южнокорейского ZDNet, китайская BOE не смогла поставить 10 миллионов LTPO OLED-панелей, которые Apple заказала в начале третьего квартала 2026 года. Важно учитывать, что BOE прежде не имела опыта в производстве LTPO OLED-панелей на основе низкотемпературного поликристаллического оксида. Тем не менее компания активно инвестировала в исследования и разработки, рассчитывая в этом году войти в обширную цепочку поставок для iPhone, причём общие объёмы отгрузок должны были достигнуть 40 миллионов единиц. Однако, судя по всему, BOE не удалось удовлетворить строгие стандарты Apple.

В итоге первоначальный заказ на 10 миллионов LTPO OLED-панелей для серии iPhone 17 теперь выполнит Samsung Display, которая отправит Apple 90 миллионов панелей. Это особенно удивительно на фоне того, что панели BOE X3 уже используются в OnePlus 15 с 6,78-дюймовым экраном и частотой обновления 165 Гц, но для iPhone они не подходят. Возможно, Apple просто удобнее работать с одним поставщиком, чтобы не распыляться на несколько компаний, но на данный момент это явно большая беда для BOE. Ведь она вложила много денег в производственные мощности, которые теперь не может окупить большими заказами от ведущего производителя смартфонов в мире.
Samsung Galaxy S26 Edge показали на рендерах …
Профильное издание Android Headlines и авторитетный инсайдер OnLeaks поделились изображениями смартфона S…
Vivo представила стильный смартфон X300 Pro…
Компания Vivo представила свои новые флагманские смартфоны X300 и X300 Pro, которые теперь как никогда бл…
Смартфон Sharp AQUOS sense10 оценен в 405 долларов …
Компания Sharp объявила о выпуске среднебюджетного смартфона AQUOS sense10, главной особенностью которого…
Samsung выпустит очень скромную партию Galaxy G Fold…
Компания Samsung намерена укрепить свои позиции на рынке складных устройств с помощью нового трикладного …
iPhone 20 получит уникальную систему камер…
Компания Apple, по слухам, собирается пропустить номер 19 в наименовании своих флагманов и сразу перейти …
Apple практически приостановила производство iPhone Air…
Всего через неделю после слухов о том, что Samsung якобы отменяет выпуск Galaxy S26 Edge из-за слабых про…
OnePlus 15 получит экран с ультратонкими рамками …
Компания OnePlus раскрыла новые подробности о флагманском смартфоне OnePlus 15, который будет представлен…
Huawei разработала ИИ-память для дата-центров…
По сообщениям китайских СМИ, Huawei разрабатывает новый тип памяти, ориентированный на задачи искусственн…
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor