BOE не будет выпускать экраны для iPhone

Похоже, амбициозные планы BOE наконец прорваться в прибыльную цепочку поставок Apple снова потерпели неудачу — компания так и не смогла добиться нужного уровня качества при производстве LTPO OLED-панелей. Согласно материалу южнокорейского ZDNet, китайская BOE не смогла поставить 10 миллионов LTPO OLED-панелей, которые Apple заказала в начале третьего квартала 2026 года. Важно учитывать, что BOE прежде не имела опыта в производстве LTPO OLED-панелей на основе низкотемпературного поликристаллического оксида. Тем не менее компания активно инвестировала в исследования и разработки, рассчитывая в этом году войти в обширную цепочку поставок для iPhone, причём общие объёмы отгрузок должны были достигнуть 40 миллионов единиц. Однако, судя по всему, BOE не удалось удовлетворить строгие стандарты Apple.

В итоге первоначальный заказ на 10 миллионов LTPO OLED-панелей для серии iPhone 17 теперь выполнит Samsung Display, которая отправит Apple 90 миллионов панелей. Это особенно удивительно на фоне того, что панели BOE X3 уже используются в OnePlus 15 с 6,78-дюймовым экраном и частотой обновления 165 Гц, но для iPhone они не подходят. Возможно, Apple просто удобнее работать с одним поставщиком, чтобы не распыляться на несколько компаний, но на данный момент это явно большая беда для BOE. Ведь она вложила много денег в производственные мощности, которые теперь не может окупить большими заказами от ведущего производителя смартфонов в мире.