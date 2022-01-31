BOE показала невероятный игровой монитор

Приготовьтесь: компания BOE Technology только что представила 27-дюймовый игровой монитор с частотой обновления 500 Гц и выше. Данный дисплей использует оксидные полупроводники для достижения высокой частоты обновления и времени отклика 1 мс. Хотя разрешение сверхбыстрой панели ограничено 1080p, оно быстрее, чем текущие варианты от BenQ, Asus и Alienware, максимальная частота которых составляет 360 Гц. Излишне говорить, что новая технология экрана BOE ориентирована на любителей шутеров от первого лица, которые ищут сверхбыстрый отклик. Тем не менее, оксидные полупроводники также играют ключевую роль, когда речь идет об увеличении частоты обновления дисплеев UHD, поскольку компания также работает над 110-дюймовой панелью 8K 120 Гц, которая может установить новую планку для лучших игровых мониторов.

Быстрый игровой монитор BOE в настоящее время является лишь прототипом, и компания не подтвердила, будут ли они доступны в ближайшее время. Даже если бы дисплеи были доступны прямо сейчас, вам нужно было бы увеличить частоту кадров, чтобы соответствовать частоте обновления панели 500 Гц. Естественно, это означает, что вам понадобится одна из лучших доступных видеокарт, а мы все знаем, насколько их мало в условиях постоянной нехватки компонентов. Также стоит отметить, что новейшая версия HDMI может обрабатывать 480 Гц+ при разрешении 1080p, а это означает, что новые панели 500 Гц обязательно потребуют нового типа подключения.