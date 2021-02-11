BOE выпустит дисплейные панели MicroOLED

Один из ведущих производителей дисплеев в Китае, компания BOE, планирует коммерческий запуск дисплея MicroOLED во второй половине этого года. Это будет использоваться для поддержки просмотра дополненной реальности и виртуальной реальности.

Компания BOE разрабатывает панели MicroOLED с 2018 года через Kunming BOE Display Technology, совместное предприятие с провинцией Юньнань. Южнокорейская компания Sunic Systems поставила BOE оборудование для напыления для производства панелей MicroOLED, и в прошлом году компания подписала сделку на сумму 225 миллионов долларов.

Компания Apple планирует разработать сверхсовременную технологию дисплеев MicroOLED на секретном предприятии на Тайване в партнерстве с TSMC. И компания LG Display также работает над этим новым типом панелей, предназначенных для устройств AR / VR.

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