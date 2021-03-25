BOE впервые в истории поставит гибкие OLED-панели Samsung

По слухам , ведущий китайский производитель дисплеев BOE получил одобрение от Samsung Electronics на поставку гибких OLED-дисплеев для предстоящей серии бюджетных смартфонов Samsung Galaxy M.

Партнерство между BOE и Samsung Electronics может быть многообещающим как для Samsung, так и для BOE. Большинство смартфонов Samsung имеют дисплеи, поставляемые с его дисплеем Samsung Display, и ожидается, что гибкие OLED-дисплеи от BOE будут на уровне южнокорейского отраслевого стандарта дисплеев даже при, возможно, более низкой цене.

В гибком OLED-дисплее используются технологии и материалы, отличные от широко доступных стационарных стеклянных дисплеев. Он основан на гибком субстрате (пластике), который позволяет ему изгибаться. Гибкие дисплеи относительно легче и тоньше. По слухам, серия экономичных смартфонов Galaxy M с гибким дисплеем BOE будет запущена во второй половине года, а производственные процессы намечены на июль.