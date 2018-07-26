BQ 5515L Fast бюджетный смартфон

Несмотря на бюджетную категорию, гаджет получил основную камеру из двух оптических блоков на 8 МП и 0,3 МП. Камера для селфи имеет разрешение 2 МП и снабжена фотовспышкой. Батарея девайса имеет емкость 2500 мАч.Электронная начинка изготовлена на базе 4-ядерного мобильного чипсета MediaTek MT6739WA, который может развивать частоту 1,5 ГГц. Арсенал памяти устройства включает 2 ГБ «оперативки» и флэш-носитель объемом 16 ГБ. Слот для карт microSD позволяет увеличить память на 64 ГБ. В качестве рабочей среды для приложений выбран самый последний релиз Android.IPS-экран защищен прочным стеклом 2.5D и имеет современный формат 18:9. Размер дисплея составляет 5,5 дюйма. Разрешение по нынешним меркам очень скромное – 960 х 480 пикселей.Стоимость смартфона составит 6900 рублей.