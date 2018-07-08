BQ 6015L и его характеристики

Компания BQ выпустит в этом году смартфон бюджетного варианта. Бюджетник обладает функциями, которые обычно внедряют в более дорогие девайсы. В частности, реализована система распознавания лиц, быстрая зарядка и возможность проводить бесконтактные платежи с помощью NFC-модуля.Программным интерфейсом гаджета выступает 8-й релиз Android. А начинка аппарата собрана на базе 8-ядерного мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 8940. Арсенал памяти включает в себя 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ внутреннего флэша. Пользователь может увеличить память за счет microSD-карт, но объем не может превышать 128 ГБ. Дисплей который имеет размер 6 дюймов и новый формат 19:9. Дисплей получил разрешение 1528 х 720 пикселей. В верхней части находится модный «козырек» – изобретение инженеров Apple. Защиту от царапин обеспечивает прочное стекло Corilla Glass 3. Тыльная камера получила два оптических модуля с разрешением 13 МП и 16 МП. Кроме того, в ней реализована функция автофокуса.Стоимость смартфона составит 12900 тысяч рублей.