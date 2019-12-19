BQ подвела итоги года и рассказала о планах на следующий

2019-12-19, Автор - Марсель Гарипов; [74]
17 декабря в Москве российская компания BQ рассказала о своих результатах за прошедший год и поделилась планами на 2020-й. Также в рамках мероприятия были три новых смартфона, которые совсем скором можно будет приобрести: Magic – BQ 6424L Magic O и BQ 6042L Magic E.

«За этот год у нас произошло много ярких и знаковых событий, – отметил Владимир Пузанов, генеральный директор компании BQ. – Мы успешно запустили в продажу широкую линейку телевизоров, от лица ООО «Новая Линия» вывели на рынок новый бренд ультрабюджетных мобильных телефонов Strike, значительно расширили географию своего присутствия, выйдя на рынок Узбекистана, Азербайджана и Киргизии, подписали контракты о сотрудничестве с ХК «Спартак» (Москва) и ХК «Салават Юлаев». И то, чем мы особенно гордимся – это победа в народном голосовании «Марка №1 в России-2019». В наших дальнейших планах – только наращивать обороты и брать новые высоты, предлагая потребителям только качественные высокотехнологичные решения по доступным ценам».

BQ —«Марка №1 в России-2019»

Премия доверия потребителя существует больше 20 лет и является важным показателем качества продуктов. В этот раз данное событие проходило 14 декабря в Государственном Кремлевском Дворце. По ее итогу бренд BQ был объявлен Маркой №1 в России за 2019 год.

Новые смартфоны от BQ

Гости мероприятия также смогли оценить последние новинки компании BQ – смартфоны BQ 6424L Magic O и BQ 6042L Magic E. BQ 6424L Magic O отличается ярким безграничным экраном, мощным восьмиядерным процессором, емким аккумулятором с функцией Power Bank и наличием модуля NFC. BQ 6042L Magic E оснащен безрамочным V-notch экраном, мощным восьмиядерным процессором и модулем NFC. Оба смартфона имеют премиальный дизайн и выполнены в ярких и модных цветовых вариантах. О поступлении этих моделей на российский рынок будет объявлено позже.


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