Смартфон BQ Twin получил разрешение 1920 на 1080 пикселей

Бренд BQ выпустил новый смартфон под названием Twin с экраном высокого разрешения. Девайс получил 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 1920 на 1080 пикселей, процессор MediaTek MTK6750T и 2 Гбайт ОЗУ. Двойная основная камера с модулями Sony на 13 и 2 Мп позволяет делать снимки с эффектом размытия заднего фона. Фронтальная камера на 8 Мп с углом обзора 80 градусов подходит для групповых селфи. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 3080 мА.ч. Сообщается, что гаджет также получил функцию разблокировки с помощью распознавания лица и сканера отпечатков пальцев. Габариты составляют: 154 * 77 * 8,2 мм. Предлагается аппарат в золотом и сером цветовом исполнении.