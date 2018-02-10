BQ выпустила смартфон совместно с ФК Спартак

7 февраля состоялась пресс-конференция BQ и Спартак, где рассказали о планах на будущее компаний и подробности сотрудничества.

Генеральный директор BQ Владимир Пузанов рассказал о состоянии компании на данный момент. По его словам: «В настоящий момент BQ входит в Топ-5 производителей смартфонов по объемам поставок на российский рынок, уступая лишь мировым гигантам мобильной индустрии. За 2017 год было продано более 2,7 млн устройств, а также сделаны первые шаги по выходу бренда в новый ценовой сегмент. Новые модели смартфонов BQ не только не уступают по качеству своим конкурентам из среднего сегмента, но и активно выигрывают у них в ценовой политике. В ассортименте бренда стали появляться смартфоны, соответствующие последним трендам в области высоких технологий, а именно создана целая линейка безрамочных новинок, которые презентованы на сегодняшней пресс-конференции: BQ Aurora, BQ Space X, BQ Advance, Next, Next LTE».

Смартфон BQ Advance Spartak Edition

Основным героем презентации стал лимитированный смартфон BQ Advance Spartak Edition, который был изготовлен специально для фанатов футбольной команды. Модель максимально стилизованна под каноны команды — фирменный красней цвет и выгравированный гладиатор на задней крышке. Внутри смартфона в качестве звонка установлен гимн Спартака, а также предустановлено официальное приложение красно-белых. Касательной остальные характеристик, то они не отличаются от стандартной модели

Технические характеристики

Дисплей: IPS-экраном 5,45''

Разрешение: 1440 х 720

Соотношение сторон: 18:9

Процессор: MT6737H

Оперативная память: 2 ГБ

Встроенная память: 16 ГБ

Камера основная: 13 Мп

Камера фронтальная: 8 Мп

Операционная система: Android 7.0.

Аккумулятор: 2500 мАч

BQ Advance Spartak Edition поступит в продажу по цене в 9490 рублей.

Первыми обладателями смартфона стали ветераны Спартака. После вручения было сделано общее селфи.