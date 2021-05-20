Bang & Olufsen представила колонку для путешествий

Bang & Olufsen представила новую беспроводную колонку под названием Beosound Explore. Стоит уточнить, что Explore — это прочный динамик, созданный для любителей приключений, которые хотят брать музыку с собой в дорогу. Динамик был разработан, чтобы быть легким и водонепроницаемым с длительным сроком службы батареи. Все аудиооборудование спрятано в привлекательном и небольшом корпусе из анодированного алюминия, который является пыле- и водонепроницаемым. Производитель заявляет, что это первый динамик на рынке с корпусом из анодированного алюминия для повышения устойчивости к царапинам. Анодирование алюминиевого шасси достигается за счет образования оксида алюминия на поверхности.

Гаджет также имеет встроенный алюминиевый карабин, поэтому его можно прикрепить к рюкзаку или ремню для более длительных походов. Beosound Explore обладает степенью защиты от пыли и влаги IP67 для защиты в случае намокания или попадания под дождь. Легкая конструкция и вес 631 грамм означает, что вы почти не заметите, что динамик есть, а время автономной работы составляет 27 часов. Речь идет про воспроизведение треков при обычной громкости. Более того, колонка выдает достаточно качественный звук, который позволяет наслаждаться музыкальными треками в путешествиях. Конечно, ожидать от компактного гаджета невероятного звука всё же не стоит, но это довольно достойное решение за свои деньги. А стоит такая колонка 199 долларов, так что ждем у нас в стране.
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