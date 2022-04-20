Bang & Olufsen выпускает наушники Beoplay EX True Wireless ANC

Компания Bang & Olufsen представила свои новые беспроводные наушники Beoplay EX. Они обеспечивают более удобную посадку благодаря миниатюрному дизайну корпуса наушников-вкладышей.

Они оснащены 9,2 мм драйверами, поддерживают технологию активного шумоподавления ANC, защищены от пота и пыли и воды с сертификатом IP57, а также обеспечивают сопряжение с двумя устройствами одновременно. Благодаря новейшей технологии Bluetooth 5.2 Beoplay EX позволяет легко подключаться к беспроводной сети.

Срок службы батареи оценивается в шесть часов с включенным ANC и в общей сложности 20 часов воспроизведения в сочетании с портативным футляром.

Наушники Beoplay EX по цене 399 долларов будут доступны в цветом исполнении Anthracite Oxygen, Gold Tone и Black Anthracite.