Банк питания HyperJuice 27 000 мА•ч с выходной мощностью 130 Вт

Hyper запустил новый банк питания под названием HyperJuice, который поддерживает выходную мощность 130 Вт. Он поставляется с двумя портами USB Type-C.

Это первый в мире банк питания с портом USB Type-C, поддерживающим более 100 Вт выходной мощности. Один порт Type-C поддерживает выходную мощность 100 Вт, а другой порт поддерживает выходную мощность 60 Вт. Он также поставляется со стандартным портом USB, который поддерживает выходную мощность 18 Вт. Powerbank поставляется с аккумулятором на 27 000 мАч, которого, по словам компании, достаточно для полной зарядки Apple MacBook Pro.

В комплект входит адаптер питания 112 Вт, который позволит полностью зарядить HyperJuice всего за один час. Powerbank имеет размеры 164,33 x 77,15 x 25 мм, вес 661 г, алюминиевый корпус и доступен в двух цветовых вариантах - Silver и Deep Grey. HyperJuice стоит приблизительно $ 250 и доступен на официальном сайте компании.