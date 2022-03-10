Baseus представил новый блок питания Blade мощностью 100 Вт

Blade 100W — новейший блок питания от Baseus. Он легкий и тонкий для своей категории, но рассчитан на полную зарядку таких устройств, как MacBook Pro. Он также отлично подойдет для некоторых других ноутбуков и таких устройств как беспроводные наушники или периферийные устройства.

Baseus внедрила свои батареи, рассчитанные на 20 000 мАч, в корпус толщиной всего 1,8 см и массой чуть более 450 грамм. Он оснащен удобным цифровым дисплеем на котором отображается уровень заряда, а также 4 портами. 2 из них Type-C, сертифицированы по стандартам PD 3.0 , PPS, QC.4.0 , FCP и SCP . Они оба рассчитаны на максимальную мощность, хотя они могут заряжать сам аккумулятор только на 65 Вт, для этого требуется примерно 1,5 часа. Остальные 2 порта относятся к Type-A, поэтому их мощность достигает всего 30 Вт. Power Bank Baseus Blade 100 Вт сейчас продается по цене 99,99 долларов.