Baseus представил новый блок питания Blade мощностью 100 Вт

Blade 100W — новейший блок питания от Baseus. Он легкий и тонкий для своей категории, но рассчитан на полную зарядку таких устройств, как MacBook Pro. Он также отлично подойдет для некоторых других ноутбуков и таких устройств как беспроводные наушники или периферийные устройства.

Baseus внедрила свои батареи, рассчитанные на 20 000 мАч, в корпус толщиной всего 1,8 см и массой чуть более 450 грамм. Он оснащен удобным цифровым дисплеем на котором отображается уровень заряда, а также 4 портами. 2 из них Type-C, сертифицированы по стандартам PD 3.0 , PPS, QC.4.0 , FCP и SCP . Они оба рассчитаны на максимальную мощность, хотя они могут заряжать сам аккумулятор только на 65 Вт, для этого требуется примерно 1,5 часа. Остальные 2 порта относятся к Type-A, поэтому их мощность достигает всего 30 Вт. Power Bank Baseus Blade 100 Вт сейчас продается по цене 99,99 долларов.
Комментарии и отзывы Baseus Blade
Thermaltake представляет высокопроизводительный блок питания…
Thermaltake представляет высокопроизводительный блок питанияКомпания Thermaltake, ведущий премиальный бренд систем охлаждения, игрового оборудования представила новы…
Gigabyte представил новый блок питания UD1000GM PCIE 5.0…
Gigabyte представил новый блок питания UD1000GM PCIE 5.0Компания Gigabyte Technology Co. Ltd, ведущий производитель игрового оборудования премиум-класса, объявил…
XPG выпускает модульный блок питания CYBERCORE Platinum мощн…
XPG выпускает модульный блок питания CYBERCORE Platinum мощнXPG объявляет о выпуске модульного блока питания XPG CYBERCORE мощностью 1000 Вт и 1300 Вт с эффективност…
Baseus представил новый блок питания Blade мощностью 100 Вт…
Baseus представил новый блок питания Blade мощностью 100 ВтBlade 100W — новейший блок питания от Baseus. Он легкий и тонкий для своей категории, но рассчитан на пол…
Orico представила портативный аккумулятор AT150 емкостью 39 …
Orico представила портативный аккумулятор AT150 емкостью 39 Компания Orico представила портативный блок питания AT150 компактного размера 232,5 мм x 80,5 мм x 80,5 м…
ADATA представила модульный блок питания XPG CyberCore…
ADATA представила модульный блок питания XPG CyberCoreXPG, быстрорастущий поставщик систем, компонентов и периферийных устройств для геймеров сегодня объявила …
MSI представила новый блок питания MPG A1000G с сертификацие…
MSI представила новый блок питания MPG A1000G с сертификациеКомпания MSI представила новый блок питания MPG A1000G 80PLUS Gold. Он предлагает полностью модульную ко…
Thermaltake представил блоки питания Toughpower GF1 Snow Edi…
Thermaltake представил блоки питания Toughpower GF1 Snow EdiThermaltake, ведущий производитель игрового оборудования представила новые блоки питания Toughpower GF1 6…
Обзор be quiet! Dark Power 12 750W. Модульный блок питания с 80 PLUS TitaniumОбзор be quiet! Dark Power 12 750W. Модульный блок питания с 80 PLUS Titanium
Обзор 1stPlayer PS-750AR 750W. Недорогой блок питания 80+ GoldОбзор 1stPlayer PS-750AR 750W. Недорогой блок питания 80+ Gold
Обзор AeroCool KCAS PLUS GOLD 650W. Блок питания с высокой эффективностью и ARGB-подсветкойОбзор AeroCool KCAS PLUS GOLD 650W. Блок питания с высокой эффективностью и ARGB-подсветкой
Обзор HIGH POWER Super GD+ 850W (HP1-F850GD-F14C). Модульный блок питания для топовых видеокартОбзор HIGH POWER Super GD+ 850W (HP1-F850GD-F14C). Модульный блок питания для топовых видеокарт
Обзор HIPER HPB-600RGB. Недорогой блок питания с подсветкойОбзор HIPER HPB-600RGB. Недорогой блок питания с подсветкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor