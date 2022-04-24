Baseus выпустила портативную батарею Baseus Power Station емкостью 180 000 мАч

Компания Baseus объявила о выпуске новой портативной батареи Baseus Power Station мощностью 600 Вт по цене 495 долларов. Емкость аккумулятора составляет 180 000 мАч.

Baseus Power Station 600W имеет модульную конструкцию, которая делит блок питания на шесть элементов. Каждый из этих модулей имеет определенную задачу: модуль инвертора, модуль зарядки, модуль постоянного тока, модуль защиты, модуль BMS и модуль Bluetooth. Модули легко отделяются друг от друга в случае необходимости ремонта какой-либо части батареи.

Baseus Power Station 600W имеет восемь портов, в том числе 2 стандартные розетки переменного тока, 2 порта USB-C, 2 порта USB-A, порт для автомобильной зарядки и разъем постоянного тока. Максимальная потребляемая мощность составляет 600 Вт. Полная зарядка устройства занимает несколько часов.
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