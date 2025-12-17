Samsung отложила релиз преемника Galaxy Ring

Изначально компания Samsung планировала представить преемника первого умного кольца Galaxy Ring под вполне логичным названием Galaxy Ring 2 на мероприятии Galaxy Unpacked в начале следующего года. Однако слабые продажи и обостряющийся конфликт с компанией Oura из-за предполагаемых нарушений патентов заставляют южнокорейского гиганта пересмотреть сроки запуска нового устройства. Сейчас Samsung оказалась в непростой ситуации, обдумывая график выхода Galaxy Ring 2. Хотя этап исследований и разработок Galaxy Ring 2 стартовал ещё в июне, источники в отрасли считают, что умный аксессуар всё ещё находится в активной стадии разработки и вряд ли будет готов к релизу к моменту проведения Galaxy Unpacked в начале следующего года.

Дополнительным фактором, который сдерживает Samsung, стал усиливающийся юридический спор с Oura, фактическим лидером рынка умных колец, вокруг возможных случаев нарушения патентов. Ещё в 2024 году Oura подала иск против компаний Ultra Human и Rincon в Комиссию по международной торговле США, обвинив их в нарушении патентных прав, после чего Rincon была вынуждена заключить лицензионное соглашение с Oura. Судя по всему, Samsung также заранее учитывала риск подобных претензий, поскольку в мае 2024 года, ещё до выхода первого Galaxy Ring, компания подала в федеральный суд Калифорнии иск о подтверждении отсутствия нарушения патентов. Но во что это в итоге выльется пока что не совсем ясно, так что второе поколение кольца под вопросом.
