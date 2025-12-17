Samsung отложила релиз преемника Galaxy Ring

Дополнительным фактором, который сдерживает Samsung, стал усиливающийся юридический спор с Oura, фактическим лидером рынка умных колец, вокруг возможных случаев нарушения патентов. Ещё в 2024 году Oura подала иск против компаний Ultra Human и Rincon в Комиссию по международной торговле США, обвинив их в нарушении патентных прав, после чего Rincon была вынуждена заключить лицензионное соглашение с Oura. Судя по всему, Samsung также заранее учитывала риск подобных претензий, поскольку в мае 2024 года, ещё до выхода первого Galaxy Ring, компания подала в федеральный суд Калифорнии иск о подтверждении отсутствия нарушения патентов. Но во что это в итоге выльется пока что не совсем ясно, так что второе поколение кольца под вопросом.