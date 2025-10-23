Представлены умные часы Redmi Watch 6

Компания Xiaomi объявила о выходе умных часов Redmi Watch 6, которые обойдутся на китайском рынке в эквивалент 85 долларов. Новинку оснастили 2,07-дюймовым AMOLED-экраном с четырьмя симметричными рамками толщиной 2 мм, яркостью до 2000 нит и поддержкой цветного режима AoD, алюминиевым корпусом с заводной головкой из нержавеющей стали, защитой от воды в соответствии со степенью 5 АТМ, батареей ёмкостью 550 мАч с автономностью до 24 дней, зарядкой через магнитный коннектор, предустановленной прошивкой HyperOS 3, 150 спортивными режимами, датчиками для круглосуточного отслеживания частоты сердечного ритма, уровня кислорода в крови, качества сна и уровня стресса, двумя антеннами L1 и модулем NFC.

