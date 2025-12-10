Google крупно обновила Pixel Watch 4

Компания Google начала распространять первое обновление для Pixel Watch 4 после релиза часов в августе текущего года. Прошивка WearOS 6.1 доступна для моделей Pixel Watch 2, 3 и 4, однако новые жесты, которые можно делать одной рукой, получат только владельцы Pixel Watch 4. Стоит отметить, что жест двойного сведения пальцев работает по тому же принципу, что и аналогичные функции на часах Apple и Samsung. Если дважды стукнуть большим и указательным пальцами друг о друга, можно пролистывать уведомления, откладывать будильник, отправлять первый предложенный умный ответ, управлять музыкой и делать снимок. Google также сообщила, что скоро добавит возможность принимать и завершать звонки с помощью этого жеста.

Жест резкого поворота запястья напоминает движение, которое Apple добавила в watchOS 26. Быстрое движение кистью от себя и обратно позволяет отключать звук входящего вызова или убирать уведомление на Pixel Watch 4. Чтобы обучение было проще, WearOS показывает подсказки на экране в те моменты, когда жест можно применить. Умные ответы тоже получили заметное улучшение благодаря новой локальной языковой модели на основе Google Gemma. Теперь список предложенных реплик формируется прямо на часах, учитывая контекст переписки и не требуя связи со смартфоном. Google утверждает, что новая модель работает в два раза быстрее и использует меньше памяти, что должно положительно сказаться на эффективности использования умных часов в повседневной жизни.
Представлены часы Casio Pro Trek PRJ-B001B-1 …
Компания Casio пополнила ассортимент часов PRO TREK Hiker моделью Pro Trek PRJ-B001B-1, которая весит все…
Часы Vivo WATCH GT 2 оценили в 70 долларов …
Компания Vivo выпустила на родной китайский рынок умные часы WATCH GT 2, которые среди прочего получили 2…
Представлены часы Casio G-Shock Frogman GW-8200TPF-1JR…
Компания Casio официально пополнила ассортимент дайверских часов моделью G-Shock Frogman GW-8200TPF-1JR, …
Garmin представила новые умные часы Venu 4…
Компания Garmin сегодня представила свои новые умные часы Venu 4, которые развивают идеи доступности и ра…
Представлены часы Casio G-Shock GST-B1000D…
Компания Casio пополнила ассортимент металлических часов моделями G-Shock GST-B1000D 1A, 2A и 3A, которые…
Часы Suunto Vertical 2 оценили в 600 евро …
Компания Suunto пополнила ассортимент умных часов моделью Vertical 2, которая предназначена для спортсмен…
Представлены часы Garmin Instinct Crossover AMOLED Tactical …
Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделью Instinct Crossover AMOLED Tactical Edition, кот…
Часы Garmin D2 Mach 2 оценили в 1500 долларов…
Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделью D2 Mach 2, которая предназначена для авиаторов.…
Защищенные умные часы с GPS и AMOLED. Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2Защищенные умные часы с GPS и AMOLED. Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2
SUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLEDSUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLED
Умные часы с круглым дисплеем, GPS и AMOLED. Обзор Amazfit Active 2RУмные часы с круглым дисплеем, GPS и AMOLED. Обзор Amazfit Active 2R
Умные часы по цене ремешка для Apple Watch Pro. Обзор DT ULTRA 3 ProУмные часы по цене ремешка для Apple Watch Pro. Обзор DT ULTRA 3 Pro
Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor