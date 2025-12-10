Google крупно обновила Pixel Watch 4

Жест резкого поворота запястья напоминает движение, которое Apple добавила в watchOS 26. Быстрое движение кистью от себя и обратно позволяет отключать звук входящего вызова или убирать уведомление на Pixel Watch 4. Чтобы обучение было проще, WearOS показывает подсказки на экране в те моменты, когда жест можно применить. Умные ответы тоже получили заметное улучшение благодаря новой локальной языковой модели на основе Google Gemma. Теперь список предложенных реплик формируется прямо на часах, учитывая контекст переписки и не требуя связи со смартфоном. Google утверждает, что новая модель работает в два раза быстрее и использует меньше памяти, что должно положительно сказаться на эффективности использования умных часов в повседневной жизни.