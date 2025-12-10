Google крупно обновила Pixel Watch 4

Компания Google начала распространять первое обновление для Pixel Watch 4 после релиза часов в августе текущего года. Прошивка WearOS 6.1 доступна для моделей Pixel Watch 2, 3 и 4, однако новые жесты, которые можно делать одной рукой, получат только владельцы Pixel Watch 4. Стоит отметить, что жест двойного сведения пальцев работает по тому же принципу, что и аналогичные функции на часах Apple и Samsung. Если дважды стукнуть большим и указательным пальцами друг о друга, можно пролистывать уведомления, откладывать будильник, отправлять первый предложенный умный ответ, управлять музыкой и делать снимок. Google также сообщила, что скоро добавит возможность принимать и завершать звонки с помощью этого жеста.

Жест резкого поворота запястья напоминает движение, которое Apple добавила в watchOS 26. Быстрое движение кистью от себя и обратно позволяет отключать звук входящего вызова или убирать уведомление на Pixel Watch 4. Чтобы обучение было проще, WearOS показывает подсказки на экране в те моменты, когда жест можно применить. Умные ответы тоже получили заметное улучшение благодаря новой локальной языковой модели на основе Google Gemma. Теперь список предложенных реплик формируется прямо на часах, учитывая контекст переписки и не требуя связи со смартфоном. Google утверждает, что новая модель работает в два раза быстрее и использует меньше памяти, что должно положительно сказаться на эффективности использования умных часов в повседневной жизни.